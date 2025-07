Tre operai sono morti cadendo da un montacarichi in un cantiere a Napoli, nel quartiere Vomero. Le vittime stavano lavorando alla ristrutturazione di un palazzo. Tre operai sono morti oggi per il crollo di un’impalcatura mobile a Napoli. Il grave incidente sul lavoro è avvenuto poco dopo le 9:30 di questa mattina in via San . 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Vomero, cadono dal montacarichi: morti 3 operai