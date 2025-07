Volley Eyof | le azzurrine battono la Polonia e conquistano la finale

Le azzurrine del volley approdano in finale dell’EYOF (European Youth Olympic Festival), in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia), dopo aver battuto la Polonia in rimonta 3-1. Una bellissima prova delle azzurrine porta l’Italia in finale dell’ EYOF (European Youth Olympic Festival), in corso di svolgimento a Skopje (Macedonia). La vittoria di oggi in rimonta per 3-1 (21-25, 25-19, 25-14, 25-20), arrivata in semifinale contro un’avversaria di assoluto livello, rappresenta il quarto successo in questa manifestazione giovanile per la nazionale tricolore guidata in panchina da Roberta Maioli. Top scorer del match è stata Stella Carino con 21 punti, seguita da Miranda Zanella con 18. 🔗 Leggi su Sportface.it