Giornata di vigilia per l’Italia, che sabato 26 luglio (ore 16.00) scenderà in campo a Lodz per affrontare la Polonia nella semifinale della Nations League 2025 di volley femminile. Le Campionesse Olimpiche incroceranno le padrone di casa dopo aver regolato gli USA per 3-0 e partiranno con tutti i favori del pronostico, desiderose di meritarsi la qualificazione all’atto conclusivo in modo da difendere il trofeo conquistato dodici mesi fa. ALICE DEGRADI: “Siamo cariche, consapevoli che contro la Polonia sarà una grande battaglia. Rispetto all’anno scorso sarà una partita diversa, non dobbiamo pensare più a quel match, perché siamo sicure che sarà tutta un’altra storia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Degradi: “Sarà battaglia con la Polonia”. Cambi: “Semifinali uguali all’anno scorso…”

Italia-Polonia, semifinale Nations League volley femminile 2025: orario, programma, tv, streaming - L’Italia si è qualificata alla semifinale della Nations League 2025 di volley femminile, sconfiggendo gli USA per 3-0 e proseguendo così la propria avventura a Lodz (Polonia), località che sta ospitando la Final Eight del prestigioso torneo internazionale itinerante.

Il grande volley azzurro arriva a Riccione: l'Italia Under 16 sfida la Polonia alla palestra Fontanelle - Sarà Riccione a ospitare l’ultima e attesissima tappa del tour romagnolo della nazionale giovanile di pallavolo femminile.

Volley, Zhu Ting e Joanna Wolosz non giocheranno i Mondiali: assenze pesanti per Cina e Polonia - I Mondiali 2025 di volley femminile si disputeranno in Thailandia dal 22 agosto al 7 settembre, con la presenza di ben 32 Nazionali: si tratta di un record per la rassegna iridata, l’allargamento voluto della FIVB ha permesso di ampliare i confini geografici (ma non di incrementare il tasso tecnico…) e così ci saranno otto gironi da quattro compagini ciascuno.

VNL FINALS: DOMANI I QUARTI DI FINALE ITALIA-USA ALLE 16:30 Lodz. Tra poco più di 24h tornerà in campo l’Italia nelle Finals di Volleyball Nations League a Lodz. Dopo aver concluso la fase intercontinentale con 12 vittorie in altrettante gare disputate e Vai su Facebook

