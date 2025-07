Volley Bergamo 1991 | Parisi Rossini Armini ed Eze d’oro alle Universiadi

Di tinge d’oro l’estate rossoblĂą. Quattro membri del Volley Bergamo 1991, il coach Carlo Parisi, il suo assistente Luca Rossoni e le giocatrici Martina Armini e Chidera Eze si sono laureati campioni alle Universiadi in Germania. Un percorso eccezionale, con sei vittorie su altrettante gare disputate e un solo set perso, quello della Nazionale italiana guidata da coach Parisi, chiuso superando in finale il Giappone con il punteggio di 3-1 (25-19, 21-25, 25-16, 25-14). Il cammino era iniziato con la vittoria per 3-0 contro gli Stati Uniti, proseguita poi con i successi contro Cina Taipei, Australia, Repubblica Ceca, e Germania. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

