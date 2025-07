Voli a rischio sabato 26 sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17

Roma, 25 lug. (askanews) – Voli a rischio nella giornata di domani, sabato 26 luglio a causa di uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamato da alcune sigle sindacali – in piena stagione turistica e durante un fine settimana – per i lavoratori di comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e per quelli del personale delle aziende handling associate a Assohandlers. Coinvolti anche i dipendenti della Volotea. Nel frattempo l’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac) ha pubblicato la lista dei voli garantiti, in attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: voli - rischio - sabato - sciopero

Sciopero aerei 9 maggio 2025: voli a rischio in diversi aeroporti italiani - Il 9 maggio 2025 si annuncia una giornata complessa per chi vola. Il blocco nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma negli scali italiani non regnerà comunque la calma: una serie di scioperi locali, confermati da più sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti.

Sciopero aerei 9 maggio 2025: voli a rischio in diversi aeroporti italiani - Il 9 maggio 2025 si annuncia una giornata complessa per chi vola. Il blocco nazionale del trasporto aereo è stato revocato, ma negli scali italiani non regnerà comunque la calma: una serie di scioperi locali, confermati da più sigle sindacali, interesseranno il personale di terra e le società di handling in diversi aeroporti.

«Sicurezza dei voli Boeing a rischio»: a processo manager, dipendenti e due società - Associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati che vanno dall?attentato alla sicurezza dei trasporti, all?inquinamento ambientale, alla frode in commercio in danno di.

#Sciopero | #aereo | #news Proclamato uno sciopero aereo nazionale per sabato #26luglio, a rischio alcuni servizi aeroportuali e possibili ritardi e cancellazioni ? https://buff.ly/IoLBWuK #Luceverde Vai su X

Sciopero del trasporto aereo: migliaia di voli a rischio in tutta Italia. ItaliaRimborso: “Disagi estesi, ecco cosa possono fare i passeggeri” Giornata di forte caos negli aeroporti italiani: è in corso uno sciopero nazionale del trasporto aereo, che sta provocando rita Vai su Facebook

Voli a rischio sabato 26, sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17; Sciopero nazionale del 26 luglio: voli e trasporti locali a rischio; Voli a rischio sabato 26 luglio: sciopero di 4 ore nel pieno dell’esodo estivo.

Voli a rischio sabato 26, sciopero di 4 ore dalle 13 alle 17. Quali sono le compagnie coinvolte e le fasce garantite - Voli a rischio nella giornata di sabato 26 luglio a causa di uno sciopero di 4 ore, dalle 13 alle 17, proclamato da alcune sigle sindacali - Come scrive italiaoggi.it

Sciopero aerei 26 luglio 2025: orari, voli garantiti e motivi - Annunciato infatti uno sciopero di quattro ore fra le 13 e le 17 con rischio di cancellazioni e ritardi significativi sulla tabe ... Si legge su msn.com