Volato via schianto spaventoso Tragico incidente in Italia | non ce l’ha fatta morte orribil

Continua senza tregua la strage di motociclisti sulle strade del Veronese. L'ennesimo incidente mortale si è verificato all'alba di oggi, giovedì 25 luglio, nel territorio comunale di Minerbe, lungo la Strada Regionale 10. Erano circa le 6.30 del mattino quando una moto e un'auto si sono violentemente scontrate in via Nazionale, all'altezza del distributore Constantin, nel tratto che collega Bevilacqua a Minerbe. L'impatto è stato talmente forte da lasciare poche speranze al centauro coinvolto. Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, l'incidente sarebbe avvenuto lungo un rettilineo. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Legnago, giunti per i rilievi.

