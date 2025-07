’Vola alta la parola’ ultima serata Ospite d’eccezione il poeta Annovi

Le proposte di Restate. A Palazzo da Mosto, alle 21.30, ultimo appuntamento della rassegna ’ Vola Alta Parola ’, dedicata alla poesia contemporanea, curata da Guido Monti. Ospiti della serata sono Gian Maria Annovi, che legge dal suo libro ’Discomparse’, e Laura Pugno che recita passi dalla sua raccolta ’I nomi’. Gian Maria Annovi, poeta reggiano e docente di lingua e letteratura italiana alla University of Denver, ha iniziato a scrivere poesie a vent’anni ’Discomparse’ è stato finalista al Premio Strega Poesia 2024. Un aspetto interessante del libro è la varietĂ di stili e forme linguistiche utilizzate nelle sue cinque sezioni, che cambiano a seconda del contenuto, mostrando come Annovi faccia uso di diverse modalitĂ di linguaggio per esplorare le incoerenze della vita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

