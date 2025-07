Voglio uccidere la mia ex-moglie bloccato in strada con un coltello | 52enne ai domiciliari

Ha chiamato la polizia dicendo che aveva intenzione di uccidere la sua ex moglie, che aveva bloccato ogni possibilità di contatto con lui dopo la fine della loro relazione sentimentale e dopo che lui l'aveva stalkerizzata con messaggi ripetuti e minacce. È stato fermato in strada, con un coltello. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: uccidere - moglie - bloccato - strada

Padova, tenta di uccidere la moglie ma viene fermato dai carabinieri e dal figlio: arrestato - L’uomo l’ha percossa, quasi strangolata, poi, una volta svenuta, l’ha avvolta in un tappeto per buttarla giù dal terrazzo

Pompei, tenta di uccidere la moglie con uno spargisale: donna fugge e chiede aiuto ai Carabinieri. Arrestato il marito - POMPEI (NA), 9 MAGGIO – Una 34enne ferita gravemente alla nuca e coperta di sangue è riuscita a fuggire dalla propria abitazione e a chiedere aiuto nella notte ai Carabinieri di Pompei, dopo essere stata brutalmente aggredita dal marito.

Salento, tenta di uccidere la moglie e poi si toglie la vita. La donna è grave - Un uomo ha tentato di uccidere la moglie con un colpo di pistola e poi, con la stessa arma, si è tolto la vita.

Voglio uccidere la mia ex-moglie, bloccato in strada con un coltello: 52enne ai domiciliari; Pavia, tenta di uccidere moglie e figlio con una mannaia: arrestato; Ucciso a Partinico dopo una lite in strada, la famiglia: Ci hanno superato bloccando la strada, poi i pugni.

Tenta di uccidere la moglie, arrestato - RaiNews - Tenta di uccidere la moglie, arrestato In carcere un nigeriano di 28 anni. Da rainews.it