Vlahovic Juve Teotino non ha dubbi | Il suo futuro è più spinoso di quello di Douglas Luiz Sarà un caso che verrà trascinato fino al termine del calciomercato…

Vlahovic Juve, Teotino non ha dubbi su quello che sarĂ il futuro dell’attaccante bianconero: tutte le parole. Il caso di Dusan Vlahovic è uno dei temi piĂą dibattuti in casa Juventus in vista della stagione 202526. L’attaccante serbo, che ha vissuto un’annata difficile, si trova ora di fronte a un bivio, e la situazione non è delle piĂą semplici nĂ© per il giocatore nĂ© per la societĂ bianconera. Se da una parte Vlahovic è visto come un calciatore di grande potenziale, dall’altra ci sono diversi fattori che rendono complesso un rinnovo del contratto che scadrĂ tra un anno. Le parole di Teotino a Sky Sport sul futuro del sebro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

«Il suo futuro è più spinoso di quello di Douglas Luiz. Sarà un caso che verrà trascinato fino al termine del calciomercato…»