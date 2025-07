Vlahovic Juve: il Milan non offre 10 milioni! La Vecchia Signora valuta attentamente il futuro del serbo: cosa trapela. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà sul proprio profilo X, ci sono alcune voci di mercato che vanno chiarite riguardo a Dusan Vlahovic e al suo futuro alla Juventus. In primis, non è vero che il Milan abbia fatto un’ offerta da 10 milioni di euro per il centravanti serbo. Esattamente come non è vero che la valutazione della Juventus non è di 25 milioni. Questi dettagli sono stati messi in chiaro per evitare equivoci, sottolineando che le trattative riguardanti Vlahovic sono ben più complesse di quanto riportato inizialmente da alcune fonti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Vlahovic Juve, Pedullà chiarisce due "bugie" in merito a questo accostamento? L'affare può diventare di difficile realizzazione, a meno che…Lo scenario