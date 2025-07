Vittorio Brumotti | La mia fidanzata? La tengo nascosta sui social perché arrivano minacce di morte

Reduce da Paperissima Spint, Vittorio Brumotti si √® raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato anche della sua fidanzata, Annachiara Zoppas ( qui il suo profilo). Nonostante i due siano fidanzati dal 2018, infatti, raramente appaiono insieme sui social. E a spiegare il perch√© √® proprio l‚Äôinviato di Striscia la Notizia: ‚ÄúRispetta il mio lavoro, √® una santa. La tengo nascosta, non pubblichiamo quasi niente perch√© subito arrivano minacce di morte. Ci vuole pazienza. Da un momento all‚Äôaltro posso dirti: ‚ÄėCiao, domani parto‚Äô o ‚Äėvado in Procura‚Äô, oppure ‚Äėl√¨ non possiamo andare perch√© mi tirano le pietre'‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Vittorio Brumotti: ‚ÄúLa mia fidanzata? La tengo nascosta sui social perch√© arrivano minacce di morte‚ÄĚ

