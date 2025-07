Per anni aveva esplorato le vette più alte del globo, aveva girato il mondo in lungo e in largo. Alla fine, fu il tetto rosso di una piccola abitazione immersa nel verde, tra il silenzio dei boschi, a catturare la sua attenzione durante un’escursione in età matura. Un luogo remoto, raggiungibile solo a piedi, a 982 metri di altitudine: la Pasquigliora, nel Comune di Molazzana, in Garfagnana, al cospetto delle sue amate Alpi Apuane, che fin dalla gioventù, nella natìa Firenze, conquistarono il suo cuore di alpinista. Fosco Maraini – il grande antropologo, orientalista, alpinista, fotografo, scrittore e poeta fiorentino – passò ogni anno, dal 1975 al 2004 (anno della sua morte), lunghi periodi quassù, con la moglie Mieko Namiki, a scrivere libri e articoli circondato dall’affetto degli amici e dalla bellezza del paesaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Vita, memoria, passioni. Un evento in ricordo di Fosco Maraini