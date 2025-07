Virus West Nile sette nuovi casi nel Lazio Due in provincia di Roma

Altri sette nuovi casi di positivitĂ al virus West Nile nel Lazio, due in provincia di Roma (Anzio e Nettuno). A riferirlo è stata la regione, nel bollettino diramato poco prima delle 17 di venerdì 25 luglio. I nuovi casi sono stati confermati dalle analisi effettuate nel laboratorio di virologia. 🔗 Leggi su Romatoday.it

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

693 casi di dengue e altri virus in Italia, misure preventive e ordinanza a Fano - Con l’arrivo dei primi caldi si riaccende l’attenzione sulle zanzare e sulle patologie che esse possono trasmettere, fra cui spicca la Dengue.

Dengue, Zika Virus e Chikungunya – 700 casi nel 2024 in Italia. Bassetti: “Sindaci facciano disinfestazioni ora” - Dengue, Zika, Chikungunya, Wesi Nile e tutti gli altri arbovirus – che stanno ormai “colonizzando” anche l’Italia – tornano protagonisti con i primi caldi.

West Nile, 67enne di Cavarzere ricoverato all’ospedale di Padova per le complicanze dovute alla malattia viral; Virus West Nile in Italia, salgono a 32 i casi con un focolaio nel Lazio: la mappa dei contagi aggiornata; Allerta West Nile: dopo il Lazio, si registrano i primi casi del virus in Campania.

Virus West Nile, nuovi casi nel Lazio: due ricoveri sul litorale romano - Salgono a 28 i casi in regione, di cui 26 in provincia di Latina. msn.com scrive

West Nile, Dengue e Chikungunya, Vincenzo De Luca: «Nessun focolaio in Campania» - Dall'inizio dell'anno al 22 luglio 2025 in Italia sono stati segnalati 96 casi di Dengue e trenta di Chikungunya, nessuno dei quali letale. Come scrive msn.com