virtus cuore italiano con un motore straniero

Cuore italiano, propulsione straniera. SarĂ una Virtus a chiare tinte azzurre quella messa a disposizione di coach Dusko Ivanovic. Per assemblare la squadra che proverĂ a difendere il titolo tricolore dall’assalto delle EA7 Milano e delle altre rivali, il direttore generale Paolo Ronci è partito infatti proprio dalla pattuglia italiana, base a cui sono stati aggiunti stranieri di grande qualitĂ . Fondamenta italiana e per di piĂš azzurra considerato che ben quattro elementi, capitan futuro Alessandro Pajola, Nicola Akele, Momo Diouf e il nuovo arrivo Saliou Niang sono in ritiro da mercoledĂŹ a Folgaria con gli azzurri di Gianmarco Pozzecco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

