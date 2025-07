Violenza economica | Unicredit accanto alle donne al Giffoni Film Festival

Una gabbia silenziosa che si costruisce controllando o negando l’accesso al denaro, ai conti correnti, alle carte di credito, sabotando la carriera o imponendo di rinunciare al lavoro. Una violenza che non lascia lividi ma erode la libertà . È questa la realtà che racconta “Punti nascosti”, il. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - economica - unicredit - accanto

Viola e la violenza economica di genere - Con la proiezione del cortometraggio Viola realizzato dalle OffiCine IED vogliamo rimarcare l’importanza di una violenza spesso sottovalutata, pur essendo di grande rilevanza nel determinare la vita delle donne.

"Il coraggio di contare": convegno sulla violenza economica e la disuguaglianza di genere - Aperte le iscrizioni per il convegno organizzato dal Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna.

Condannato imprenditore: il tribunale riconosce la violenza psicologica ed economica - In un momento storico particolarmente delicato, in cui il dibattito pubblico sul tema della violenza di genere è più acceso che mai, giunge una sentenza che rappresenta un punto di svolta nell’interpretazione del reato di maltrattamenti in famiglia.

Violenza economica: Unicredit accanto alle donne al Giffoni Film Festival.

UniCredit al fianco delle donne per contrastare la violenza economica - Areni (UniCredit): "La violenza contro le donne, in particolare quella economica, rappresenta una delle emergenze sociali più gravi del nostro Paese" ... Lo riporta affaritaliani.it

Contrasto a violenza economica: UniCredit a fianco delle donne - Una gabbia silenziosa che si costruisce controllando o negando l’accesso al denaro, ai conti correnti, alle carte di credito, sabotando la carriera o imponendo di rinunciare al lavoro. Da finanza.repubblica.it