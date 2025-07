Violenta e picchia a sangue la compagna a Varese i carabinieri lo fermano | arrestato un 36enne

I Carabinieri di Varese hanno arrestato un 36enne che nella notte di lunedì ha violentato e picchiato la compagna in casa. La donna si trova ancora ricoverata all'ospedale, mentre l'uomo è stato arrestato e si è avvalso della facoltĂ di non rispondere davanti al gip. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Varese, 36enne in ospedale per violenza sessuale: arrestato il compagno. «Lesioni e abusi psicologici sulla vittima» - Il sospettato, cittadino italiano di origini straniere, è stato condotto nel carcere di Miogni, accusato di «violenza sessuale» e «lesioni». Segnala milano.corriere.it