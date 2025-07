Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieri

Stava scontando una pena di quasi 28 anni in ordine ai reati di violazione della legge sugli stupefacenti, violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale, evasione, truffa, ricettazione, estorsione e falso. Ma ha violato i domiciliari. Il 3 luglio scorso, l’uomo è stato denunciato per evasione e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale, venendo sorpreso dai Carabinieri di Mesola, presso un'azienda agricola sita in provincia di Ferrara, privo di alcuna autorizzazione allo scopo concessa. Il titolare dell’azienda ha detto che il 48enne si è già recato sul posto in due circostanze, presentandosi come il proprietario di una macelleria di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: domiciliari - carabinieri - viola - ripetutamente

A spasso nonostante gli arresti domiciliari: arrestato dai carabinieri per evasione - Un 39enne di nazionalità italiana è stato arrestato dai carabinieri del Nor di Pescara per evasione. L'uomo, nella tarda serata del 9 maggio, è stato sorpreso mentre era in giro per la città nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari senza godere di alcun permesso.

Evade (di nuovo) dai domiciliari: 30enne arrestato dai carabinieri - Evade dai domiciliari due volte nel giro di quattro giorni. Fermato dai carabinieri, è finito nuovamente in manette.

Colleferro. Minore di origini rom sequestrato per odio razziale. 32enne di Roma e 26enne di Montelanico condotti agli arresti domiciliari dai Carabinieri - Cronache Cittadine COLLEFERRO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Colleferro hanno dato esecuzione a una ordinanza che L'articolo Colleferro.

Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieri; Lentini, un 51enne viola ripetutamente i domiciliari e i Carabinieri lo arrestano e lo associano al carcere di Cavadonna; Scandiano, viola più volte i domiciliari: in carcere.

Viola ripetutamente i domiciliari 48enne arrestato dai carabinieri - L’uomo ritornerà in carcere dove sconterà il resto della pena. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Scandiano: torna in carcere dopo aver violato ripetutamente i domiciliari - Si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, in relazione ad un provvedimento di cumulo pena emesso nell’aprile scorso dalla Procura presso il Tribunale di Reggio Emilia per i reati ... Da sassuolo2000.it