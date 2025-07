Vinci | operaio cade da una cisterna Trasportato d’urgenza in ospedale

Ancora un incidente sul lavoro in Toscana. E' accaduto stamattina, 25 luglio 2025, a Vinci, in provincia di Firenze. I vigili del fuoco sono intervenuti in localitĂ Beneventi, per soccorrere un operaio vittima di una caduta durante la movimentazione di una cisterna L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Vinci: operaio cade da una cisterna. Trasportato d’urgenza in ospedale

In questa notizia si parla di: vinci - operaio - cisterna - cade

Vince 500 euro al gratta e vinci, riscuote, ne compra un altro e ottiene 2 milioni: operaio sbanca - L’operaio toscano della Garfagnana è andato al bar per incassare ma non contento ha deciso di tentare nuovamente la fortuna con un altro tagliando col quale ha vinto 2 milioni di euro.

Sassari, il figlio dell’uomo coinvolto nell’esplosione ringrazia i vigili del fuoco: «Avete salvato la vita a mio padre» Lunedì sera il giovane si è recato al comando provinciale per dire semplicemente «grazie» agli uomini intervenuti sul posto Vai su Facebook

Vinci: operaio cade da una cisterna. Trasportato d’urgenza in ospedale; Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero; Operaio cade da una cisterna: trasportato con il Pegaso all’ospedale.

Operaio cade da una cisterna: è grave. Trasportato in ospedale con elicottero - Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava movimentando una cisterna quando, per cause ancora in fase di accertamento, è caduto rovinosamente a terra. Riporta msn.com

Operaio cade durante la movimentazione di una cisterna, in ospedale in elisoccorso - L'operaio, 62 anni, è stato recuperato da terra e trasportato all’esterno per poi essere portato in ospedale in ... Scrive 055firenze.it