Villaggio dei Puffi a Casamassima un’estate tutta blu nel Paese più azzurro d’Italia

Dal 31 luglio al 31 agosto 2025, Casamassima (Bari) si trasformerà in un vero e proprio Villaggio dei Puffi, regalando un’esperienza diffusa, immersiva e colorata per tutta la famiglia.Per un intero mese, il centro storico del paese si popolerà di sagome dei celebri personaggi blu, nascoste tra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

