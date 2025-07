villa zoja in estate fa le ore piccole

Passeggiate serali, partite di calcio e giochi all’aperto nel cuore di Concorezzo. Per tutta l’estate il parco di Villa Zoja resterĂ aperto fino alle 21 con accesso da via LibertĂ . L’iniziativa, promossa dal Comune, ha l’obiettivo di offrire alle famiglie - e in particolare ai piĂą giovani - uno spazio accogliente, sicuro e attrezzato per il tempo libero. A breve verranno installate nuove porte da calcio per rendere l’area ancora piĂą funzionale per i ragazzi. I piĂą piccoli potranno divertirsi nelle aree giochi, qui, o al parco Scaccabarozzi o in piazza della Pace, dove si potrĂ usare solo il pallone leggero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

