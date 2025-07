Villa Santa Maria | Mai coinvolti né indagati La nostra priorità resta il benessere dei minori

Dopo l’emersione dell’inchiesta condotta dalla procura di Como sui presunti maltrattamenti all’interno della struttura per minori con disabilità Villa Santa Maria di Tavernerio, arriva la presa di posizione ufficiale dell’ente. In un comunicato diffuso oggi, la direzione dichiara la propria. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Tavernerio, chiusa l'indagine sui presunti maltrattamenti a Villa Santa Maria: 14 ex operatori sotto accusa; Tavernerio, indagini chiuse per 14 operatori sociosanitari di Villa Santa Maria accusati di maltrattamenti ai bambini disabili; Maltrattamenti di minori a Como, i vertici della comunità : «Estranei ai fatti».

Ex operatori sanitari di villa santa maria a processo per maltrattamenti su minori con disabilità - Quattordici ex operatori del centro neuropsichiatrico per l'infanzia e l'adolescenza di villa santa maria a tavernerio, como, rischiano il processo per maltrattamenti aggravati su quindici minori con ... Scrive gaeta.it

Tavernerio, indagini chiuse: 14 gli indagati per maltrattamenti ai bimbi disabili di Villa Santa Maria - La Procura di Como parla di “regime di paura", con “minacce, mortificazioni, percosse”, instaurato dagli operatori sanitari nei confronti di persone indifese, anche minori, affette da patologie psichi ... Segnala msn.com