Villa Latina fish&Chips

Appuntamento a Villa Latina con l'originale street food italo- scozzese del fish&chips il 1 agosto dalle ore 19 al Parco delle Rimembranze!Preparati a vivere una serata unica all’insegna del gusto e della musica! Musica dal vivo con: City Rome Pipe Band – Banda di cornamuse e tamburi Mario. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Armando Tortolani ucciso a coltellate a Villa Latina, il killer Luca Agostino rinviato a giudizio - Il presunto killer di Villa Latina Luca Agostino è stato rinviato a giudizio. Dovrà rispondere dell'omicidio volontario con l'aggravante per futili motivi di Armando Tortolani, ucciso a coltellate durante una lite.

Concerto nell’atrio di Villa Niscemi: gli Amici della Musica "volano" in America Latina - L’Associazione Siciliana Amici della Musica giovedì 17 luglio alle 21 vola in America latina con Retrato Sudamericano, il concerto che vedrà protagonista nell’atrio di Villa Niscemi il duo argentino formato dalla cantante e violoncellista Eva Sola e il chitarrista Leo Andersen.

Maltempo, a Casalvieri albero su un'auto in transito: ragazzo vivo per ... - Caduti altri alberi e cartelloni, disagi ovunque, a Villa Latina distrutto il villaggio della manifestazione "Fish and chips". Segnala ilmessaggero.it