Ancora una caserma dei vigili del fuoco presa di mira dai ladri e stavolta √® quella di Codigoro, dove la notte scorsa hanno sottratto cesoie, divaricatori a pistone, batterie ed altro materiale, per un valore che si stima attorno ai 1015mila euro. Oggetti che nelle mani sbagliate diventano formidabili attrezzi da scasso. Purtroppo sottratti anche oggetti personali, rubati dalle vetture con le quali i vigili si recano al proprio posto di lavoro. I ladri hanno cos√¨ dimostrato tutta il loro istinto criminale, danneggiando anche personalmente coloro che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita per salvare quella degli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Vigili del fuoco, caserma razziata. Portati via anche attrezzi da scasso

FERRARA - Furto alla caserma dei Vigili del Fuoco I ladri in azione di notte hanno rubato attrezzattura da scasso e mototroncatrici, usate per liberare le persone dalle lamiere dai veicoli. La scoperta è avvenuta ieri mattina, durante il giro di controllo dei mez Vai su Facebook

