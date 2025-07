Videosorveglianza urbana installate nuove telecamere in Piazza delle Torri

Arezzo, 25 luglio 2025 – È stata recentemente completata l’installazione di due telecamere panoramiche multisensore in Piazza delle Torri a Terranuova Bracciolini, un’area centrale e particolarmente frequentata del territorio. Le nuove apparecchiature, dotate di quattro sensori integrati ad alta risoluzione e di illuminazione IR per la visione notturna, consentono una copertura completa e dettagliata dell’area, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Si tratta di uno strumento tecnologicamente avanzato, che contribuisce a potenziare il sistema di videosorveglianza e a garantire maggiore sicurezza per cittadini e visitatori. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Videosorveglianza urbana, installate nuove telecamere in Piazza delle Torri

