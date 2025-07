VIDEO TUTORIAL | Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025 | guida completa alla compilazione online

Il video tutorial di Orizzonte Scuola, curato da Sonia Cannas, docente ed esperta in normativa scolastica, accompagna passo dopo passo nella compilazione della domanda per le 150 preferenze GPS per le supplenze del personale docente nell’anno scolastico 2025-2026. L'articolo VIDEO TUTORIAL Domanda 150 preferenze GPS supplenze scuola 2025: guida completa alla compilazione online . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Graduatorie ATA 24 mesi, quali sono i titoli di riserva e come inserirli nella domanda. Si confermano in caso di aggiornamento. TUTORIAL - Come inserire i titoli di riserva nella domanda di inserimento/aggiornamento nelle graduatorie ATA 24 mesi in scadenza il 19 maggio ore 14? Tutorial e indicazioni utili.

Graduatorie ATA 24 mesi, dove inserire nella domanda il servizio civile nazionale e universale per riserva posti. Con TUTORIAL - Da quest'anno importante novità per le domande ATA 24 mesi, le graduatorie che si aggiornano annualmente e vengono utilizzate per l'attribuzione dei ruoli e delle supplenze: la riserva del 15% dei posti è stata estesa al servizio civile nazionale e non si riferisce più dunque solo al servizio civile universale.

GPS elenchi aggiuntivi e GAE, scioglimento riserva e non solo. La domanda passo dopo passo. VIDEO TUTORIAL con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Martedì 17 giugno alle 14:30 - Apertura delle procedure per lo scioglimento della riserva negli elenchi aggiuntivi GPS e nelle GAE: un passaggio atteso da migliaia di aspiranti docenti che hanno conseguito i titoli necessari e ora possono regolarizzare la propria posizione nelle graduatorie.

