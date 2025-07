VIDEO Incidente sul lavoro | fatali il ribaltamento del cestello e l’assenza di imbracature

Tempo di lettura: < 1 minuto I tre operai morti oggi a Napoli si trovavano su un montacarichi con cestello della ditta per cui lavoravano ed erano impegnati nel rifacimento del tetto di uno stabile di sei piani, al quartiere Vomero. Il montacarichi si è quindi ribaltato, secondi i primi accertamenti per un cedimento strutturale e i tre sono precipitati nel vuoto da circa venti metri di altezza. La morte dei tre operai è stata accertata dal personale del 118, giunto sul posto insieme alla Polizia di Stato e ai primi soccorritori. Secondo una prima ipotesi la tragedia sarebbe riconducibile, in particolare, al cedimento della parte alta di una delle due colonne a cui è agganciato il pianale su cui si trovavano i tre operai che sono poi precipitati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Incidente sul lavoro: fatali il ribaltamento del cestello e l’assenza di imbracature

In questa notizia si parla di: cestello - incidente - lavoro - fatali

Incidente shock: camion urta il cestello della gru su cui stava lavorando un operaio - Incidente shock per un operaio che stava lavorando alla manutenzione di un semaforo a un incrocio di Denham Springs, in Louisiana, negli Stati Uniti.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai - Tragedia in un cantiere in via Domenico Fontana nella zona del Rione Alto a Napoli. Secondo una prima ipotesi, il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe improvvisamente.

Incidente sul lavoro: cade dal cestello della gru, morto 66enne; Incidente fatale sul lavoro: operaio 51enne muore folgorato dalla corrente elettrica; Caduta fatale dal cestello della piattaforma: Riccardo è morto così.

Napoli, incidente sul lavoro al Rione Alto: cestello montacarichi si ribalta, morti tre operai - Secondo una prima ipotesi, il cestello montacarichi dell'impalcatura mobile si sarebbe ... Da msn.com

Incidenti sul lavoro: il tragico bilancio a Napoli - Tre operai muoiono a Napoli in un incidente di lavoro: una tragedia che solleva interrogativi scomodi sul nostro sistema di sicurezza. Scrive notizie.it