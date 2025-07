VIDEO Incidente sul lavoro corpi portati via dopo i rilievi

Sono state rimosse dal luogo dell'incidente, dopo i rilievi degli investigatori, le salme dei tre operai morti stamani a Napoli mentre erano al lavoro su un montacarichi in un condominio di via Domenico Fontana. Il via libera alla rimozione dei corpi è stata data dai due magistrati della procura di Napoli intervenuti sul posto e che hanno lasciato a loro volta la zona, mentre gli agenti della polizia scientifica e i militari del Nucleo tutela lavoro stanno ultimando i rilievi. L'area resta ancora transennata. Tante le persone sul posto, dove sono presenti anche l'assessore comunale Chiara Marciani ed alcuni rappresentanti della municipalità.

In questa notizia si parla di: incidente - lavoro - corpi - rilievi

