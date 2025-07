VIDEO Hamilton testacoda nelle qualifiche di Spa | highlights

Lewis Hamilton flop nel Q1 delle Qualifiche Sprint a Spa: finisce in testacoda con la sua Ferrari e il giro: il campione inglese scatter√† solo dal 18esimo posto in griglia nella terza Sprint della stagione, a causa di un errore nell'ultimo tentativo a disposizione: guarda il video dell'analisi di Sky Sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it ¬© Gazzetta.it - VIDEO Hamilton, testacoda nelle qualifiche di Spa: highlights

In questa notizia si parla di: hamilton - testacoda - qualifiche - highlights

GP Belgio: Hamilton, testacoda ed eliminazione nel Q1 delle Qualifiche Sprint a Spa. VIDEO; VIDEO Hamilton, testacoda nelle qualifiche di Spa: highlights; Hamilton in testacoda a Spa e fuori al Q1 nelle qualifiche Sprint: ‚ÄúSono molto frustrato‚ÄĚ.

Hamilton, disastro e furia: ‚ÄúPrima volta in carriera, è tutto così frustrante‚ÄĚ - Umori diversi dopo le qualifiche sprint a Spa in casa Ferrari: Lewis fuori nel Q1, Leclerc quarto. Come scrive tuttosport.com

Disastro Ferrari nelle Qualifiche Sprint a Spa, Hamilton eliminato in Q1: Leclerc 4°, la pole è di Piastri - Clamorosa eliminazione in Q1 per Lewis Hamilton nelle Qualifiche Sprint del GP del Belgio della Formula 1 2025, Leclerc 4° salva la Ferrari a Spa: mostruosa ... Da fanpage.it