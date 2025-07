VIDEO | Fiamme alte e aria irrespirabile si allarga l' incendio a Messina Due

Non si placa l'incendio che dal pomeriggio sta interessando le colline tra villaggio Santo e Gazzi. Situazione più seria nei pressi dei complessi residenziali di Messina Due dove l'aria è irrespirabile a causa del fumo mentre le fiamme sono più alte rispetto ad alcune ore fa. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: fiamme - alte - aria - irrespirabile

“Guasto al motore”. Incendio in mare, fiamme alte: vigili del fuoco sul posto - Il mare, spesso simbolo di calma e libertà , può in un attimo trasformarsi in teatro di emergenze impreviste.

Va a fuoco il pullmino dei disabili, a bordo tante persone: fiamme alte, immagini spaventose - Momenti di paura oggi a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove un pulmino per disabili ha preso fuoco in mezzo al traffico.

Bus prende fuoco, inferno sulla statale: fiamme alte e fumo, traffico paralizzato - Terrore all’alba lungo una grande arteria stradale italiana. Un veicolo in transito ha preso improvvisamente fuoco, generando una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

AGGIORNAMENTO INCENDIO A causa del vasto incendio in corso, stanno arrivando rinforzi dei Vigili del Fuoco da Napoli per supportare le operazioni di spegnimento. Le fiamme, molto alte e intense, stanno impedendo agli enti competenti, tra cui ASL e N Vai su Facebook

VIDEO | Fiamme alte e aria irrespirabile, si allarga l'incendio a Messina Due; Ardea soffoca tra i rifiuti in fiamme: fumo acre, aria irrespirabile e rabbia crescente dei cittadini -; Roma nord brucia ancora. Fiamme alte e abitazioni soffocate dal fumo.

Salvano coppia dalle fiamme, intossicati due carabinieri - Attimi di paura ieri in contrada Gaudella, a Castellaneta, in provincia di Taranto, dove un incendio di sterpaglie, alimentato da vento caldo e ... msn.com scrive

Incendio all’Infernetto, a fuoco via della Cacciuta: fiamme vicino alle case, aria irrespirabile - Grave incendio all'Infernetto, a via della Cacciuta: una vasta area di sterpaglie vicina alla pineta di Castel Fusano ... Da fanpage.it