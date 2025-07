viaggio nelle cave di marmo maestose lunari bellissime

di Andrea Falaschi Entrare nel cuore delle Alpi Apuane e muoversi tra i giganteschi blocchi di marmo; silenziosi, imponenti, che da millenni fanno da guardia all’accesso delle preziose cave affacciate sul mare, per ripercorrere i passi di artisti e scultori giunti qui per scegliere i marmi più pregiati. I primi a capire il potenziale di questo luogo furono i romani, la cui presenza è testimoniata dai resti del sito di Fossacava, ma a renderlo immortale nell’arte fu Michelangelo che personalmente si recava a scegliere i blocchi con il quale avrebbe dato prova del suo genio. Da zone di estrazione a meta turistica, oggi le cave di marmo di Carrara sono sempre più amate dai viaggiatori, italiani e stranieri, che scelgono di visitare questi luoghi lunari, immersi in un territorio magico che unisce storia, cultura e panorami mozzafiato, in bicicletta, a piedi e in jeep grazie ai numerosi servizi turistici presenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

