Viaggio nel tempio di Ulsan dove Hyundai forgia un’auto ogni 9 secondi E l’ambizione della Corea moderna

In Corea del Sud, l’idea di perfezione non è un semplice ideale: è un imperativo sociale, culturale, estetico. È ciò che spinge milioni di persone a curare ogni dettaglio del proprio aspetto, a sottoporsi a interventi chirurgici per migliorare le probabilità di successo, a studiare per anni pur di entrare in una delle università giuste. È lo stesso spirito che ha reso questo Paese un colosso globale della tecnologia, della cosmetica e, naturalmente, dell’ industria automobilistica. In un contesto dove la collettività vale più dell’individuo, dove l’identità è definita più da chi sei che da cosa fai, lavorare per un grande gruppo industriale significa appartenere a qualcosa che conta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Viaggio nel tempio di Ulsan, dove Hyundai forgia un’auto ogni 9 secondi. E l’ambizione della Corea moderna

