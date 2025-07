Viaggi in aereo presto liquidi senza limiti nel bagaglio a mano

A ddio flaconcini da 100 ml, benvenuti shampoo full size, bottiglie di vino e profumi d’autore. L’Europa si prepara a rivoluzionare l’esperienza del bagaglio a mano. Leggi anche › eSim, tracker per i bagagli ed esperienze: le app e i servizi digitali piĂą utili in viaggio La Conferenza europea dell’aviazione civile (Ecac) è pronta a dare l’ok a stretto giro ai nuovi scanner 3D, che rilevano le sostanze pericolose senza dover estrarre o separare liquidi dal trolley. E’ il ritorno a quella leggerezza di viaggio perduta dopo l’11 settembre: niente piu’ sacchetti trasparenti, addii improvvisi a creme troppo grandi, profumi e bottiglie. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Viaggi in aereo, presto liquidi senza limiti nel bagaglio a mano

