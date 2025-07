Via mouse e tastiera ecco come saranno i computer del futuro

Meta si prepara a rivoluzionare il mondo dei computer. In futuro, infatti, potremmo veder sparire mouse e tastiere, che non saranno più necessari per interagire con il dispositivo. In uno studio pubblicato su Nature, infatti, viene dimostrato come sia possibile impiegare la sEMG, o elettromiografia di superficie, per svolgere tutte quelle operazioni che siamo abituati a compiere utilizzando i sopracitati strumenti. In particolare, si parla dell'elettromiografia di superficie del polso. "Per diverse generazioni, ci siamo adattati a nuovi modi di interagire con i computer per comunicare, creare e portare a termine le nostre attività. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Via mouse e tastiera, ecco come saranno i computer del futuro

Via mouse e tastiera, ecco come saranno i computer: la rivoluzione portata da Meta - In futuro, infatti, potremmo veder sparire mouse e tastiere, che non saranno più necessari per interagire con il dispositivo. Come scrive ilgiornale.it

Addio a mouse e tastiera. Meta lavora allo sviluppo di nuova interfaccia rivoluzionaria per i computer - Un bracciale con sensori speciali verrà indossato al polso e sarà in grado di leggere i piccoli movimenti dei muscoli della mano ... Si legge su innovazione.tiscali.it