Via Matteotti “impermeabile” finisce in tv.

Cosa ci facevano le telecamere a Bovisio Masciago? Se lo sono chiesti in tanti quando è stato girato il servizio. Poi la scoperta: le telecamere della Rai erano presenti per raccontare le azioni messe in campo da BrianzAcque per il contrasto al cambiamento climatico. In particolare è stato mostrato a livello nazionale quanto è stato fatto in via Matteotti, la strada di accesso al paese che è stata completamente trasformata per renderla impermeabile. Il servizio, andato in onda il 21 luglio all’interno del programma di Alberto Angela “Noos - L’avventura della conoscenza”, è stato corredato dagli interventi scientifici del professore Paolo Frattini dell’UniversitĂ degli Studi Milano-Bicocca e dell’ingegnere Massimiliano Ferazzini, direttore tecnico di BrianzAcque. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

