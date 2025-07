Via Beato Angelico caos traffico | Pericolo costante per i pedoni

Gli abitanti di via Beato Angelico tornano a chiedere la messa in sicurezza del tratto in rettilineo che porta al centro abitato del capoluogo, spesso teatro di sorpassi azzardati a tutta velocità . Costruita nel 1840 per volontà del Granduca Leopoldo II, che la finanziò concedendo titoli nobiliari a famiglie facoltose in cambio di sovvenzioni economiche (tanto che fu chiamata anche la "strada dei diplomi" o "delle vanità "), la provinciale d’ingresso a Fiesole capoluogo è infatti molto transitata e per tutto la sua lunghezza è senza marciapiedi. "Stiamo assistendo a un notevole aumento di traffico con comportamenti sempre più incuranti dei limiti di velocità e divieto di sorpasso – si denuncia sui social locali – Tra via Ferruzzi e via di Sant’Ansano, ci sono sorpassi sempre più azzardati e incuranti dei pedoni senza parlare delle macchine posteggiate sulle strisce". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Via Beato Angelico, caos traffico: "Pericolo costante per i pedoni"

