Macerata, 25 luglio 2025 – Differenziare la differenziata, per un riutilizzo rapido ed efficace del rifiuto, con “premi” e sconti per i cittadini. Sono questi i pilastri su cui poggia il progetto Recopet volto al recupero delle bottiglie in Pet (acqua e succhi, bibite analcoliche, energy drink e latte, ecc.) promosso da Corepla, il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, a cui ha aderito l’Ata 3 di Macerata che ha coinvolto Cosmari srl e i comuni soci. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina a Montecosaro, uno dei cinque comuni - insieme con Camerino, Mogliano, Pollenza e San Severino - in cui sono giĂ stati installati gli ecocompattatori necessari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via al progetto Recopet, recupero della plastica: ci sono premi e sconti

L'azienda ospedaliero universitaria Policlinico "G. Rodolico – San Marco" rafforza il proprio impegno a favore della salvaguardia ambientale con due ecocompattatori di ultima generazione per la raccolta e il riciclo della plastica, operativi da pochi giorni in entr

