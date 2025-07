Via al centro di raccolta per la filiera della carne di cinghiale Luigi Conte | Siamo i primi a partire VIDEO

È stato inaugurato oggi ad Ancona, nella zona della Baraccola, il primo degli otto centri di raccolta per la filiera della carne di cinghiale previsti nella regione Marche. La struttura, fortemente voluta dall'Ente Parco del Conero, rappresenta un passo fondamentale per la creazione di un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: raccolta - filiera - carne - cinghiale

