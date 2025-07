Vi spiego perché Zelensky ha sbagliato i conti sulla corruzione e ora è in difficoltà

Volodymyr Zelensky ha sbagliato i conti sulla corruzione. E oggi deve fronteggiare le proteste. Olga Rudenko, direttrice del Kyiv Independent, ha firmato un editoriale contro le accuse all’attivista anti corruzione Vitaly Shabunin. Poi ha criticato anche la legge 12414 che in Ucraina esautora gli uffici anti corruzione. Oggi con il Corriere della Sera spiega perché ha criticato un governo in guerra: «Mi sono interrogata a lungo ed è stata una decisione sofferta. Sappiamo bene quali siano i rischi che comporta una posizione del genere tanto più che la maggior parte della nostra squadra vive e lavora in Ucraina. 🔗 Leggi su Open.online