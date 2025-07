Vespa inaugura una nuova iniziativa estiva presso l’EHP Resort & Marina di East Hampton

Dopo le tappe italiane di Portofino, Sardegna e altre destinazioni costiere, Vespa prosegue il proprio percorso internazionale inaugurando negli Stati Uniti Vespa by the Pool. Un’idea che prende forma presso l’EHP Resort & Marina, una struttura situata a East Hampton, nella zona orientale di Long Island, una delle mete estive piĂą frequentate dall’alta societĂ newyorkese. La collaborazione con il resort include un allestimento temporaneo a tema Vespa nell’area piscina dell’EHP, con elementi decorativi, arredi personalizzati e materiali visivi coerenti con il linguaggio estetico del brand. L’obiettivo è proporre un’esperienza in linea con l’identitĂ Vespa, inserita in un contesto internazionale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Vespa inaugura una nuova iniziativa estiva presso l’EHP Resort & Marina di East Hampton

