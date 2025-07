Vertici Difesa italiana incontrano rappresentanti militari di Tel Aviv per piano di cooperazione Crosetto | Non era vertice commerciale

Altro che stop alle esportazioni di armamenti per Israele. L’Italia discute con Tel Aviv di un piano di cooperazione bilaterale e convoca le aziende della Difesa per nuove forniture agli israeliani, nonostante i continui massacri nella Striscia di Gaza. Almeno secondo quando rivela il Manifesto che ha preso visione di una e-mail inviata il primo luglio ai membri della Federazione aziende italiane per l’aerospazio la difesa e la sicurezza (Aiad). Una ricostruzione che però il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota definisce “ fuorviante e tendenziosa “, confermando l’incontro ma sottolineando che non ha “alcuna natura commerciale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Vertici Difesa italiana incontrano rappresentanti militari di Tel Aviv per piano di cooperazione”. Crosetto: “Non era vertice commerciale”

In questa notizia si parla di: aviv - difesa - piano - cooperazione

Tel Aviv, israeliani protestano contro il governo davanti al ministero della Difesa: "Lo vogliamo fuori dalle nostre vite, la guerra a Gaza non è giustificata" - VIDEO - I manifestanti israeliani sono scesi in piazza per manifestare contro la guerra a Gaza e contro il governo Netanyahu A Tel Aviv migliaia di manifestanti israeliani sono scesi in piazza per protestare contro il governo del premier Benjamin Netanyahu.

Missile degli Houthi intercettato su Tel Aviv: attivato il sistema di difesa Arrow 3 - Gli Houthi hanno lanciato un missile contro l' aeroporto di Tel Aviv: lo riportano i media yemeniti e israeliani.

Missile degli Houthi contro l'aeroporto di Tel Aviv, fallisce lo scudo di difesa - Un missile balistico lanciato dallo Yemen ha colpito l’area interna al perimetro dell’aeroporto di Tel Aviv.

Sulle forniture di armi a Israele il governo mente. Lo Stato maggiore della Difesa incontra rappresentanti militari israeliani per discutere «un piano di cooperazione bilaterale». Invitate le aziende interessate a vendere sistemi dual use a Tel Aviv Vai su X

Lo Stato maggiore della Difesa convoca le aziende del settore disposte a vendere sistemi dual use alle forze armate di Tel Aviv Vai su Facebook

Edizione del 25 luglio 2025; Sulle forniture di armi a Israele il governo mente; Leonardo: con Enav e UkSatse siglato un accordo per il ripristino del sistema di gestione del traffico aereo dell'Ucraina.

Armi a Israele, respinta la mozione Pd-Avs-M5S che chiedeva lo stop alla cooperazione militare - L’aula ha bocciato il testo unitario di una parte delle opposizioni che chiedeva la sospensione e sulla quale il governo ha dato parere negativo. msn.com scrive

La cooperazione militare con Israele non si ferma - Le destre bocciano la mozione che chiedeva di sospendere la cooperazione militare con Israele, mentre Meloni condanna gli attacchi ai civili. Come scrive lanotiziagiornale.it