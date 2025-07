Vertenza Beko Siena Accordo preliminare per lo stabilimento

Era la notizia piĂą attesa, dopo il provvedimento sugli ammortizzatori sociali varato il 12 giugno dal Consiglio dei ministri: Invitalia ha sottoscritto l’accordo con la societĂ Duccio immobiliare1 per l’acquisto dello stabilimento Beko Europe di Siena, che cesserĂ l’attivitĂ a fine anno, con la cassa integrazione a zero ore garantita fino a tutto il 2027. "Sono stati mantenuti tutti gli impegni – ha annunciato Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy –. Si avvia così la reindustrializzazione dello storico stabilimento Beko di Siena, in tempi record. Un ringraziamento al Comune di Siena che con Invitalia ha realizzato l’operazione". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vertenza Beko Siena. Accordo preliminare per lo stabilimento

In questa notizia si parla di: beko - siena - accordo - stabilimento

"Beko, intesa in stand by". Siena è di nuovo un caso - Accelerare. E’ la parola d’ordine dei sindacati sulla vertenza Beko di Siena. A un mese e mezzo dalla firma dell’accordo al ministero delle Imprese e del made in Italy, ancora nulla si è mosso.

Siena, incidente alla Beko: un’operaia resta ferita - Siena, 4 giugno 2025 – Infortunio sul lavoro  oggi  verso le 13,15 nello stabilimento Beko di Siena. Per cause in corso di accertamento un’operaia di 53 anni, è rimasta ferita a un piede mentre operava sulla linea Big, dopo essere caduta nei pressi della sua postazione all’altezza di una rullatrice.

#BekoEurope: sottoscritto accordo preliminare per la compravendita dello stabilimento di #Siena. ? Il ministro @adolfo_urso, “mantenuti tutti gli impegni”. @FaBergamotto - X Vai su X

Radio Siena Tv Vai su Facebook

Beko Europe: sottoscritto accordo preliminare per la compravendita dello stabilimento di Siena; Beko Siena, firmato l'accordo per l'acquisto dello stabilimento di viale Toselli; Vertenza Beko Siena. Accordo preliminare per lo stabilimento.

Vertenza Beko Siena. Accordo preliminare per lo stabilimento - Il ministro Urso: "Sono stati mantenuti tutti gli impegni a tempo di record". lanazione.it scrive

Beko, c’è l’accordo per l’acquisto. Invitalia ha firmato il preliminare - Il ministro Urso: “Mantenuti tutti gli impegni a tempo di record, si avvia così la reindustrializzazione”. Scrive msn.com