Verstappen | L' addio di Horner non influisce sul mio futuro Wolff scherza | Devo stare attento

In Belgio primo weekend senza l'ex Team Principal della Red Bull. Max lo saluta: "Christian come una famiglia". L'austriaco di Mercedes ipotizza: "Potrebbe entrare nella Fia e allora sarei davvero nei guai". Il consulente Red Bull Marko: "Come nel calcio, se non funziona deve andarsene". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Verstappen: "L'addio di Horner non influisce sul mio futuro". Wolff scherza: "Devo stare attento..."

