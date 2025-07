Verso un’etichetta energetica per i radiatori a bassa temperatura

La call for evidence avviata dalla Commissione Europea rappresenta uno di quei passaggi chiave che, pur avvenendo spesso lontano dai riflettori, definiscono la traiettoria di interi settori industriali. Una consultazione pubblica per un cambiamento silenzioso, ma strategico. Per quattro settimane, operatori economici, associazioni di categoria, esperti tecnici e cittadini possono contribuire con osservazioni e proposte sulla creazione di una nuova etichetta energetica destinata ai radiatori a bassa temperatura. Un meccanismo di partecipazione democratica che mira a costruire una regolamentazione più solida, inclusiva e fondata sull’evidenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Verso un’etichetta energetica per i radiatori a bassa temperatura

