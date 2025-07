Firenze, 25 luglio 2025 – Davvero un bel gruppo. Saranno 320 i ragazzi della diocesi di Firenze, insieme ad una quindicina di sacerdoti e religiosi come accompagnatori, che parteciperanno dal 28 luglio al 3 agosto al Giubileo dei giovani con Papa Leone XIV. Una trentina di ragazzi della parrocchia di San Piero a Sieve e alcuni di quella di Scarperia sono giĂ partiti pochi giorni fa per raggiungere a piedi Roma lungo la via Francigena e riunirsi poi con gli altri. Tutti i giovani fiorentini saranno ospitati nella parrocchia romana di Santa Galla. L'arcivescovo Gherardo Gambelli parteciperĂ con i ragazzi della diocesi a questa intensa settimana che sarĂ scandita da diversi appuntamenti: celebrazioni liturgiche, catechesi sui temi della vocazione, del perdono, del dialogo e della speranza, momenti di riflessione e di ascolto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Verso Roma per il Giubileo dei giovani: 320 ragazzi della diocesi di Firenze in cammino con l’arcivescovo Gambelli