Verso le Regionali la difficile scalata del centrosinistra ostaggio di sé stesso

La tornata di elezioni regionali del 2025, che inizialmente appariva favorevole al centrosinistra, si è trasformata in una prova a ostacoli per l’intera opposizione. Il modello del “campo largo”, indicato da molti come strategia vincente dopo la vittoria unitaria in Sardegna, ha mostrato limiti strutturali giĂ nelle sconfitte in Abruzzo e Basilicata. La successiva “doppietta” in Emilia – Romagna e Umbria ha ridato fiato al Pd, ma ha anche evidenziato la sproporzione nei rapporti di forza: mentre il Partito democratico toccava il 41%, il M5S restava sotto soglia. Il quadro che ne emerge è disomogeneo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Verso le Regionali, la difficile scalata del centrosinistra ostaggio di sĂ© stesso

In questa notizia si parla di: regionali - centrosinistra - difficile - scalata

Regionali, nel centrosinistra prende quota la candidatura di Giovanni Manildo - Come mettere insieme le varie anime del centrosinistra veneto, con un candidato civico e non troppo legato al Pd? Nella partita delle regionali 2025 (non ancora fissate ma certamente da svolgersi entro fine novembre) rispunta dalle indiscrezioni di questi giorni un nome quantomeno inatteso.

Regionali, centrosinistra col rebus alleanze. A destra stallo sui nomi - BARI/LECCE – Non sarà una partita semplice da sbrogliare quella dei nomi e dei candidati alle prossime Regionali pugliesi: con Michele Emiliano che non ha avuto via libera per un terzo mandato e si farà da parte, l’area politica che sembra più avanti nell’identikit del nome da proporre alla.

Regionali in Puglia, il caso TgNorba e il risiko dei possibili candidati a destra (mentre il centrosinistra ha quasi scelto) - Lo scenario che si profila in Puglia, una delle sei Regioni che verranno chiamate al voto tra l’autunno 2025 e la prossima primavera, è il più definito, chiaro, senza spazio per colpi di scena, almeno dalle parti del centrosinistra.

Il centrosinistra tenta Tacconi: ma il noto primario anti-Covid dice no, darà una mano; Verso le Regionali, la difficile scalata del centrosinistra ostaggio di sé stesso; Elly Schlein e il team di donne che puntano al comando del centrosinistra.

Verso le Regionali, la difficile scalata del centrosinistra ostaggio di sé stesso - Cinque regioni al voto, un’alleanza fragile, un partito diviso: per il centrosinistra le Regionali 2025 sono un campo minato ... Secondo lanotiziagiornale.it

Regionali, tra inchieste e veti ora il centrosinistra rischia: i nodi di Schlein - Dal caso Ricci nelle Marche alle tensioni in Puglia e Campania: la corsa del centrosinistra alle Regionali si complica. Da msn.com