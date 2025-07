Versilia allarme per le feste oltre le boe

Musica a tutto volume, alcool a fiumi e divertimento senza freni.in mezzo al mare. La nuova moda dell’estate, l’ultima frontiera del turismo cafone sono le feste oltre le boe. In Versilia l’iniziativa è partita dai social: un boat party, una festa sulle barche a largo del pontile di Forte dei Marmi. Nessun ingresso da pagare, tutti possono presentarsi con una moto d’acqua, un gommone o con una barca, anche presi a noleggio. Così, lontano dalla costa, è possibile ignorare le limitazioni sull’inquinamento acustico e tenere la musica a tutto volume, disturbando chi cerca un po' di relax in spiaggia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Versilia, allarme per le feste oltre le boe

Versilia: feste non autorizzate e folla in strada. Questore chiude locale a Fiumetto - ll questore di Lucca ha disposto la chiusura per 15 giorni di un locale del lungomare della Versilia, il Bambubar di Fiumetto a Marina di Pietrasanta (Lucca) L'articolo Versilia: feste non autorizzate e folla in strada.

Musica a palla, barche e impunità : perché in Versilia adesso è allarme per la festa oltre le boe; Gigi Buffon vince il premio Bancarella Sport con il suo “Cadere Rialzarsi, Cadere Rialzarsi”; Versilia, è ancora allerta mareggiate. Viareggio: maxi duna anche in piazza Mazzini.