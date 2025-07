Versa 500 euro di caparra per un monolocale ma è una truffa

I Carabinieri della Stazione di Parma Centro hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma una 35enne italiana, ritenuta la presunta responsabile di una truffa ai danni di una 27enne residente in cittĂ . I fatti risalgono ad alcune settimane fa: secondo le prime ricostruzioni, la ragazza. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: truffa - versa - euro - caparra

"Sono in fuga dall'Afghanistan": 53enne versa 7.500 euro ad una donna di Parma ma è una truffa - "Sono in fuga dall'Afghanistan". Con questa scusa una donna, di origine nigeriana e residente a Parma, è riuscita a convincere un 53enne della provincia di Ancona al versamento di alcuni bonifici per un valore totale di 7 mila e 500 euro, soldi che sarebbero serviti per la spedizione dei bagagli.

Versa una caparra di oltre 500 euro ma scopre che la stanza non esiste. La vacanza a Rimini si rivela una truffa - Sembrava un’opportunità perfetta per una vacanza a Rimini, ma si è rivelata una truffa orchestrata con freddezza e metodo.

Truffa al bancomat dopo la vendita online: pensa di ricevere i soldi, invece li versa - Ancora una truffa. Nei giorni scorsi i carabinieri di Jolanda di Savoia, a conclusione di una minuziosa indagine, hanno scoperto gli autori di un raggiro messo a segno con lo stratagemma della ricarica allo sportello bancomat, che ha visto finire nella trappola un 50enne residente nel Copparese.

Versa 500 euro di caparra per un monolocale ma è una truffa; Versa la caparra per affittare monolocale in centro ma è una truffa: denunciata 35enne -; Acquista un’Alfa online e versa 20mila euro di caparra: spariti soldi e auto.

Rimini, casa in affitto fantasma: versa 550 euro di caparra e viene truffato - Nei giorni scorsi, gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un uomo e una ... Riporta chiamamicitta.it

Truffa della casa fantasma, cameriera perde 6mila euro di caparra - La donna, 43 anni, si era rivolta allo studio legale Caroli per formalizzare la querela, dopo essersi vista sottrarre una somma pari a 5. Secondo ilrestodelcarlino.it