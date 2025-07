Veretout ufficiale il trasferimento all’Al Arabi | svolta araba per l’ex Roma e Fiorentina I dettagli

Veretout, è ufficiale il trasferimento all'Al Arabi: svolta araba per l'ex Roma e Fiorentina. Il comunicato del club Jordan Veretout, centrocampista francese classe 1993, ha ufficialmente concluso la sua avventura europea. Dopo un anno al Lione, il giocatore ha scelto di trasferirsi in Qatar, firmando con l'Al Arabi SC. L'annuncio è stato anticipato da un .

In questa notizia si parla di: veretout - ufficiale - trasferimento - arabi

