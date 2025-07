Veralab apre ad Arese | l' inaugurazione gli omaggi e Cristina Fogazzi ospite d' onore

Tutto pronto per l'attesa apertura del nuovo store Veralab di Milano che aprirà domani, sabato 26 luglio, al Centro di Arese. Non mancherà la founder e volto dei social, Cristina Fogazzi - aka Estetista Cinica - che non si è persa nemmeno una delle inaugurazioni dei vari store aperti in giro per. 🔗 Leggi su Milanotoday.it