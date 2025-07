Venus Williams perde ma sale al numero 643 del mondo Era considerata dormiente dal 2004

Venus Williams ci ha provato gusto, non vuole farsi abbattere dalla sconfitta di Washington e rilancia. La 45enne tennista statunitense, battendo al primo turno la numero 35 del mondo e connazionale Peyton Stearns, di 22 anni piĂą giovane, è diventata la donna piĂą anziana a vincere un incontro di singolare nel tour dai tempi di Martina Navratilova, all’etĂ di 47 anni nel 2004. Poi ha perso nettamente (6-2 6-2) contro la polacca Magdalena Fr?ch. Mollare? Neanche per idea. L’ex numero 1 al mondo giocherĂ ora a Cincinnati grazie a una wild card. Vi ha partecipato dieci volte nella sua carriera, raggiungendo le semifinali nel 2012 e i quarti di finale nel 2019. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Venus Williams perde ma “sale” al numero 643 del mondo. Era considerata dormiente dal 2004

Quanti anni ha Venus Williams? Età , patrimonio netto come superstar di tennis si avvicina alla storia in tournée - 2025-07-23 09:38:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Venus Williams era stato considerato un giocatore inattivo nel tour WTA nel 2025 dopo che la leggenda del tennis non giocava da più di un anno.

Frosinone, Venus Williams premiata da Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - L’icona del tennis mondiale riceve il Premio alla Carriera Human Value in una serata tra sport e solidarietà .

Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni” - Venus Williams premiata dall’imprenditore Mauro Atturo durante “La Notte dei Leoni”, in diretta ieri sera su DAZN Un evento tra campioni, artisti e istituzioni Il triangolare ha visto protagonisti leggende del calcio come quelle delle squadre Napoli Legends, Roma e Lazio, insieme agli attori della Nazionale Attori 1971 e personaggi noti dello spettacolo tra cui Giorgio Puotti, Seydou Sarr, Samuele Carrino e il ballerino Raimondo Todaro.

